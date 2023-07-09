Slaven Bilic tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı

Son olarak Watford'u çalıştıran ve adı Süper Lig takımlarıyla da anılan teknik direktör Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in başına geçti.

Mart 2023'ten bu yana boşta olan teknik direktör Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'e resmen imza attı. Daha önce Al Ittihad'ı çalıştıran deneyimli hoca, Suudi Arabistan'da 2. dönemini yaşayacak.

Slaven Bilic son olarak çalıştırdığı Watford'da 26 maça çıktı. Deneyimli hoca bu karşılaşmalarda maç başına 1.42'lik puan ortalaması yakaladı. İngiliz ekibi, Hırvat çalıştırıcıyla 7 Mart 2023'te yolları ayırdı.

Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, siyah-beyazlıların başında 89 maçta görev aldı. 54 yaşındaki hoca, bu karşılaşmalarda 47 galibiyet ve 21 mağlubiyet alarak 1.82'lik puan ortalaması yakaladı.