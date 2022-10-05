Skandal görüntü üzerine hastanenin faaliyeti durduruldu

İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.

Önceki açıklamasında bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini ve adli işlem başlatıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal görüntülerin kaydedildiği hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı:

"Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçerenköy Bayındır Hastanesi'ndeki görüntülerle ilgili soruşturma başlattı:

"Bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla soruşturma başlatılmıştır."