banner38

"Siyasi çıkar uğruna, çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum"

Kahramanmaraş'tan sonra Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum." ifadelerini kullandı.

Gündem 08.02.2023, 18:25 08.02.2023, 18:31
"Siyasi çıkar uğruna, çirkefçe olumsuz kampanyalar yürütmeyi hazmedemiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi. Erdoğan burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık.

Hatay bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerimizin başında geliyor.

Az önce depremin merkezi Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim. Oradaki durumun vahametini yakından gördüm.

Şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de faklı değil.

Evvela depremin etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar temenni ediyorum. Vefat eden kardeşlerimin yakınlarına sabırlar diliyorum.

Depremin yaşandığı andan itibaren valiliklerimiz, bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular.

Ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam edecek. Şüphesiz işimiz kolay değil. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında alanda etkili olan depremin büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

Devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik.Kamu personeli, sivil toplum kuruluşları, yurt dışından gelen afet ekibinden gönüllülere kadar arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor.

Ülkemizin diğer 71 vilayetin tamamında deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyu çıkartıldı. On binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü.

Eksiklikler var, şartlar ortada. Böylesine bir depreme hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. İnşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız.

Deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan OHAL kararı alarak süreci hızlandırdık. Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz.

Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum.

Şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı başta olmak üzere adımlarını atmış, tüm zedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladı.

Rabbim kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın, ülkemizin yardımcısı olsun diyorum.

Özellikle 60'ı aşkın ülkeden birçok destek ve yardımlar geliyor. Daha sonra hepsini ismen açıklayacağım. Azerbaycan başta olmak üzere İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt bütün bunlar da desteklerini vermiş durumda. Hala telefonla desteklerini vereceklerini sürekli ifade ediyorlar. Madden, nakdi, ayni yardımlarını gönderiyorlar.

AFAD'a bu konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de de kuruluşlar ayni, nakdi destek veriyorlar. Destek veren vatandaşlara şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ederim.

Bugün bizim için sınama günüdür, bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin.

Türkiye genelinde vefat 9 bin 57. Hatay'da şu an itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız."

#Recep tayyip erdoğan #Hatay
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23