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Sivil toplum kuruluşlarından Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine tepki

Erzurum'da sivil toplum kuruluşları, Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan Uğur Kutay'a tepki gösterdi.

Gündem 20.12.2022, 14:37
Sivil toplum kuruluşlarından Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine tepki

Erzurum'da sivil toplum kuruluşları, müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'a tepki gösterdi.

Lalapaşa Camisi yanında öğle namazının ardından bir araya gelen Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ER-İHYA-DER) üyeleri, basın açıklamasında bulundu.

Grup adına bildiriyi okuyan ER-İHYA-DER Başkan Yardımcısı Selçuk Aydın, dernek olarak, kendini bilmezlere karşı maddi, manevi, hukuksal ve yasal tüm gerekenleri yapacaklarını söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bu noktada bizim tarafımız bellidir. İslam ve peygamber efendimiz ilelebet bizim kırmızı çizgimizdir. Bilinmelidir ki yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de 'müminler kardeştirler' buyurmuştur. Biz de bütün ümmeti Muhammed'i bu davada, bu uğurda tek ses ve kardeş olmaya davet ediyoruz. Dernek olarak buradan savcılığa geçip suç duyurusunda bulunacağız. Katılmak isteyenler bireysel olarak suç duyurusunda bulunup sesimize ses olabilirler."

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından tekbir getirip dua etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformundan yapılan açıklamada ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay'a sert tepki gösterdi.

Hz. Peygambere ve şehitliğe ağza alınmayacak hakaretler ederek bir skandala sebep olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uğur Kutay'ı şiddetle kınıyoruz. Kendisini kaybeden bu müfterinin gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam karşıtı, bu akıl tutulması yaşayan öğretim görevlisi kişinin hakkında derhal adli işlem başlatılmasını, en ağır cezayı almasını bekliyoruz. Bu aziz dine saygısızlığın farklı varyasyonlarını yaşadığımız şu zamanlarda, yargı makamları gerekeni yapmalıdır. Platform olarak böyle hadsizliklere karşı hiçbir şekilde sessiz kalmadığımız gibi bundan sonrada kalmayacağız. TCK 216. maddesinde yer alan yaptırım hükümlerinin arttırılması için mevzuat çalışmasının yapılması gerekliliğini de buradan ilan ediyoruz."

#Sivil Toplum Kuruluşları #Hz. Muhammed
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