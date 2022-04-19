Sivas'ta çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Gündem 19.04.2022, 07:28
İkizyaka köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 3 eve daha sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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