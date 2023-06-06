Sistemin nimetleri: Seçimden sonra bir haftada yeni kabine toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ziyaretin ardından ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıyor.

Saat 15.10'da başlayan toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.