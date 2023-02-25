Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden Şırnak'ın Uludere ilçesindeki barajla ilgili iddialarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı