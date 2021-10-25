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Şirin Payzın geri adım atan büyükelçilere kızdı

Halk TV sunucusu Şirin Payzın Twitter hesabından Türkiye'nin iç işlerine karışan fakat daha sonra gelen sert tepkiyle geri adım atmak zorunda kalan büyükelçilere yönelik olarak sert ifadeler kullandı. Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın? ABD ve AB ülkeleri Kavala’yı malzeme edip, beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar." dedi.

Gündem 25.10.2021, 23:54
Şirin Payzın geri adım atan büyükelçilere kızdı

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki gösterdi. Elçileri yaptıkları açıklamanın arkasında durmamakla suçladı. Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın, ne diye diplomasi oyunu oynarsın?" diyerek, hükümeti haklı çıkardığını savundu.

Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu Türkiye’deki 10 Batılı ülke büyükelçiliği, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın ‘derhal’ serbest bırakılmasını istemişti.

ELÇİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçiler, Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul edip birer birer geri adım attı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Halk TV sunucusu Şirin Payzın, elçilere tepki gösterdi.

"ARKASINDA DURMUYORSUNUZ"

Büyükelçileri, sözlerinin arkasında durmamakla eleştiren Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın? ABD ve AB ülkeleri Kavala’yı malzeme edip, beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar." dedi.

Kaynak: Yeni Şafak
#Şirin Payzın #Twitter #büyükelçi
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