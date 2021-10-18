Şirin Payzın Fransızlar kadar rahatsız oldu

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadından gelen "Ne işimiz var Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de?" gibi çıkışların bir benzeri, şimdi de Afrika için kullanıldı.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ve dört gün sürecek ziyareti eleştirdi.

BİR İLK OLACAK

Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk seyahatler olması nedeniyle ayrıca bir anlamı bulunan ve ticari ilişkilerin masaya yatırılacağı ziyaretlere ilişkin bir mesaj paylaşan Payzın, şunları söyledi:

"Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş! Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun . Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş."

Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir?Davet edilmiş! Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor.Kimin parasıyla?Halkın.O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira?Üstüne diğer masrafları koyun . Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş https://t.co/x4goD9Rshu — Sirin Payzin (@siring) October 17, 2021

Avrupa devletleri, Türkiye'nin Afrika'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor. Özellikle Fransa, Türkiye'nin kıtadaki etkinliğini hedef alan açıklamalar yapıyor. Medya kuruluşları da Türkiye'nin kıtadaki varlığını sık sık işliyor.

OLAĞANÜSTÜ ETKİ

African Business dergisi, Türkiye’nin kıtadaki etkinliğinin ‘olağanüstü’ bir şekilde arttığını belirtmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini, bu konuda tüm liderleri geride bıraktığı aktarmıştı.

GÜÇLÜ BİR OYUNCU

Fransız Le Journal Afrique dergisi de Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkinin giderek arttığını ve iki ülkenin Afrika'da 'çok güçlü bir diplomatik oyuncu' haline geldiğini yazmıştı. Dergi "Cezayir ve Türkiye arasındaki samimi ilişki, Akdeniz ve Afrika’da yeni bir jeopolitik paradigmayı temsil ediyor" ifadesine yer vermişti.