Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşılayacak.

Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu'na katılacak Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısından sonra Vucic onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Üçüncü Toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in başkanlığında Ankara'da yapılacağı belirtildi.

İlgili Bakanlıkların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-Sırbistan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İkili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, başta Balkanlar olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.