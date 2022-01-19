Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic personele hayran kaldı
Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, rüzgardan dolayı kalkan halıları el ele verip düzelten Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından övgüyle söz etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resmi karşılama töreninde rüzgar nedeniyle yerinden kalkan halıları düzelten Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından övgüyle bahsetti.
Vucic, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkentteki olumsuz hava şartları nedeniyle tören esnasında turkuaz renkteki halılar yerinden kalktı. Halıları o esnada görevli kameraman ve foto muhabirleri ile diğer görevliler düzeltti.
Baş başa görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevlilerin hassasiyetinden bahseden Vucic, "Başka hiçbir ülkede görmediğim bir şey. Rüzgar halıları kaldırdığında karşılama töreninde bu iş yapacak kimse yoktu. Baktım ki fotoğrafçısı kameramanı hepsi el ele verip düzelttiler. Bu onların hepsinin devletine ve size olan sevgi ve saygılarını gösteriyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vucic'in sözlerini tebessümle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından o anın görüntülerini ve Vucic'in sözlerini paylaştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic:— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2022
“Başka hiçbir ülkede görmedim. Rüzgar halıları kaldırdığında baktım ki kameramanı, fotoğrafçısı sağına soluna bakmadan, kimseyi beklemeden el ele verip düzeltiyorlar. Bu, onların devletine ve size olan sevgilerini gösteriyor.” pic.twitter.com/tqIeFwyrTE
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Beşiktaş
|22
|35
|4. Hatayspor
|21
|35
|5. Başakşehir
|20
|34
|6. Adana Demirspor
|22
|34
|7. Fenerbahçe
|21
|33
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|22
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|21
|37
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|21
|27
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|21
|17
|19. Cadiz
|21
|15
|20. Levante
|20
|11