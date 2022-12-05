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"Sınırlarımız sağlam, güvenli ve emniyetli"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Sınırlarımız sağlam, güvenli ve emniyetli. Kahraman askerlerimizden habersiz kuş dahi uçmuyor. Çok uzaktan dahi fark edilen bir sinyalle anında diğer sistemlerin de entegre olması, odaklanmasıyla sınırımızda her türlü tedbir ve müdahale imkanı var." dedi.

Gündem 05.12.2022, 17:23
"Sınırlarımız sağlam, güvenli ve emniyetli"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Hatay 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Alay Komutanlığına bağlı Ziyaret ve Sucu hudut karakollarına 2 Aralık Cuma günü çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun ziyarette kendilerine refakat ettiğini belirtti.

Hudut karakollarında başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi aldıklarını anlatan Aydın, sınır güvenliğinde kullanılan silah, teçhizat ve sistemlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dünya standartlarında, yüksek teknolojili ürünler olmasının takdirle karşılandığını söyledi.

Sarp Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi, Acar Kara Gözetleme Radarı, Retinar Çevre Gözetleme Radarı ile Şahingözü Kamera Sistemi'nin, ziyaretlerde incelenen milli teçhizat ve sistemler olduğunu ifade eden Aydın, "Milli Savunma Komisyonu olarak, ziyaret edilen birliklerimizin sorumluluk sahasında, sınır güvenliğinin yüksek teknolojiye sahip milli teçhizat ve sistemlerle başarılı bir şekilde sağlandığını, terör başta olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin mücadele yürütüldüğünü memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

"Tedbirler dünya standartlarının üzerinde"

Aydın, sınır ziyaretinin son derece anlamlı olduğunu dile getirerek, hudut hattındaki son durumu yerinde gördüklerini, alınan güvenlik tedbirleri konusunda doyurucu bilgi aldıklarını kaydetti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, teçhizat, araç ve gereçleri görmekten mutlu olduklarını belirten Aydın, "Teknolojik olarak dünya standartlarının üzerinde bir sınır emniyetini müşahede ettik. Terör başta olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılığa yönelik güçlü tedbirlerin alındığını bir kez daha gördük. 'Hudut namustur' anlayışıyla hareket eden, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan kahraman Mehmetçiklerimize de bir moral ve motivasyon oldu. Onlarla karavanadan yemek yedik, muhabbetlerimiz de oldu." dedi.

Sınırlarda dünya standartlarının üzerinde koruma tedbiri olduğunun altını çizen Aydın, şöyle devam etti:

"Sınırlarımız sağlam, güvenli ve emniyetli. Kahraman askerlerimizden habersiz kuş dahi uçmuyor. Çok uzaktan dahi fark edilen bir sinyalle anında diğer sistemlerin de entegre olması, odaklanmasıyla sınırımızda her türlü tedbir ve müdahale imkanı var. Dünyada krizlerin ve savaşların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Coğrafyamızda birtakım risk ve tehditler de var. Güçlü olmak ve ordumuzu en yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve silah sistemleriyle donatmak zorundayız. Türkiye bu noktada bizlere ve geleceğe dair umut ve güven veren bir pozisyonda."

Yurda yasa dışı geçişlere yönelik eleştirilere de değinen Aydın, "Sınır ziyaretimizde muhalefete mensup çok kıymetli komisyon üyesi milletvekillerimiz de bizimle beraberdi. Böyle bir algı operasyonuna yenik düşülmemesi gerektiğini ifade ettiler. Doğrusu, orada gözlemlediklerimizdi. İddia ediyorum, sınırlarımız birçok ülkeden her anlamda daha emniyetli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#ahmet aydın #ak parti
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