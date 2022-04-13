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Sınırlar en üst düzeyde korunuyor

Suriye ve Afganistan'daki gelişmeler sürerken Türkiye, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Gündem 13.04.2022, 16:16 13.04.2022, 16:20
Sınırlar en üst düzeyde korunuyor

Sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar yapıldı, devriye yolu oluşturuldu.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Suriye ve Afganistan'daki gelişmeler sürerken Türkiye, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bugüne kadar 911 kilometrelik Suriye sınırının 873 kilometrelik bölümü güvenlik duvarlarıyla örüldü. Ayrıca Suriye'den kaçan savaş mağdurlarını sınırların gerisinde güvenli alanlarda tutabilmek için insani yardım kuruluşlarının da desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 248 farklı noktada briket evler inşa edildi.

Afganistan'dan kaçan ve İran sınırı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyenlerin girişlerinin engellenmesi için de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Buna yönelik olarak İran sınırının Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Van illerini kapsayan bölümünde bugüne kadar 191 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı, aydınlatma, kamera ve termal algılayıcıların kurulumları tamamlandı. Hakkari ve Van sınır hattında devam eden 50 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı devam ediyor.

Sınır güvenliğine yönelik aydınlatma sistemi çalışmaları da büyük oranda sonlandırıldı. Bu çerçevede 575 kilometre aydınlatma, 137 kilometre enerji nakil hattı, 101 kilometre tel-çit/panel sisteminin kurulumu bitirildi. Kilis-Suriye sınırının 37 kilometrelik kısmı ile Gaziantep-Suriye sınırının 30 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi kurulumuna yönelik çalışmalar sürüyor.

Sınırlar kameralar ve termal algılayıcılarla izleniyor

Ağrı, Ardahan, Hatay, Iğdır ve Şanlıurfa sınır hattında tamamlanan 153 kilometre uzunluğundaki aydınlatma sistemine ilave edilen kamera ve termal algılayıcı sistemler ile hudut birliklerinin gözetleme imkanı ve kabiliyeti artırıldı. Hatay-Suriye sınırının 10 kilometrelik kısmında aydınlatma, kamera ve termal algılayıcılardan oluşan güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam ediliyor.

Bunların yanı sıra Türkiye'nin doğu sınırlarında kullanılmak üzere 82, batı sınırlarında kullanılmak üzere 57 zırhlı keşif gözetleme aracı hudut birliklerine teslim edildi.

Doğu ve batı sınırlarında yapımları tamamlanan 211 gözetleme kulesi ile 130 haberleşme kulesinin aktif kullanılmaya başlanmasıyla 1182 kilometrelik doğu sınırının 740 kilometrelik, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmı kesintisiz ve etkin şekilde gözetlenecek. Bu sayede de yasa dışı geçiş, terör, kaçakçılık gibi suçların önüne geçilecek. Türkiye-İran sınır hattında elektro-optik kule sistemlerinin kurulum çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Yapılan bu çalışmalarla sınır güvenliğini en üst seviyeye çıkarılması ve kaçak göçün engellenmesi amacıyla bugüne kadar 2 bin 949 kilometrelik doğu ve güneydoğu sınırının en riskli 1028 kilometrelik bölümünde modüler beton duvar örülmüş, devriye yolları oluşturulmuş oldu.

750 personelden oluşan 35 PÖH timi görevlendirildi

Afganistan kaynaklı düzensiz göç ihtimaline karşı sınır ötesinde yer alan bölgelerde güvenlik tedbirlerinin ve devriye hizmetlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van'da 750 personelden oluşan 35 Polis Özel Harekat (PÖH) timi görevlendirildi.

Van-İran sınırında devam eden sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin güvenliğinin tesisi ile terör ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Valiliğince 500 yeni güvenlik korucusu alındı.

Van Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı kurularak tekne, bot gibi yüzer unsurlarla yapılabilecek insan/göçmen kaçakçılığı dahil her türlü yasa dışı faaliyete karşı da üst düzey tedbir alındı.

2022'deki bazı planlamalar

Bu yıl içinde Ağrı-Van sınırından Kapıköy Sınır Kapısı'na kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğunda modüler güvenlik duvarı ve devriye yolu inşası tamamlanacak. Ayrıca sınırlara polis özel harekat görevlendirmelerine, güvenlik korucusu alımlarına devam edilecek. Sınır illerinin valiliklerince sınır ardı bölgelerde jandarma ve emniyet birimleri aracılığıyla devriye ve yol kontrol faaliyetleri kesintisiz ve etkin şekilde yerine getirilecek. Jandarma ve emniyet personeli tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve bu amaçla insansız hava araçları başta olmak üzere havadan keşif/gözetleme araçlarının kullanımı da sürecek.

Kaynak: AA
#Türkiye sınırı #göç #Sınır Güvenliği
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