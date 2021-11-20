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Sınır kapısı yenileniyor

Edirne'de bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılacak yenileme çalışmalarının ardından peron sayılarının da artırılacağı bildirildi.

Gündem 20.11.2021, 17:42
Sınır kapısı yenileniyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenileneceğini ve peron sayısının artırılacağını belirtti.

Canalp, bir etkinlikte gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Edirne'deki projelerle ilgili Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarının yenilenerek hizmete girdiğini anlatan Canalp, komşu ülkelerin de kendi kapılarını yenilemeye başladığını bildirdi.

Yunanistan'ın da İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan gümrük kapısını yenilediğini dile getiren Canalp, şöyle devam etti:

"Pazarkule ise Edirne açısından, ticari ve ekonomik açıdan çok kritik bir noktadır. Orada tek giriş ve çıkış yapmak zorunda kalıyorduk çünkü tek peron vardı. Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmaları ihalesi yapıldı. Pazarkule'de 1 olan peron sayısı 3'e çıkacak. Kapasite artışı olacak. Bulgarlardan Edirne ekonomisi çok faydalanıyor. Kapıkule'nin kapasitesi büyük olduğu için çok insan gelebiliyor. Ama aynı şey kapasite artışıyla beraber Pazarkule Sınır Kapısı için de olacak. Edirne'nin ekonomisine, ticaretine, esnafına ilave 2 damardan daha kan akmaya başlayacak. Edirne 2 damardan daha beslenme imkanına kavuşacak. Bu da muazzam bir katkı olacak."

Vali Canalp, İpsala Sınır Kapısı'nda tır kuyrukları sorununun çözülmesi için tır parkı yapımına devam edildiğini belirtti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesini büyüttüklerini de anlatan Canalp, "Burada kapasiteyi büyütmüş olmamıza rağmen şu anda ihtiyaç devam ediyor. Türkiye'nin ihracatı her gün, her hafta, her ay artıyor. Artan kapasiteyi karşılayacak yeni alanlara ihtiyacımız var. Bu anlamda ilave yeni bir alan ekleyerek Hamzabeyli'de de tır kuyruklarını sonlandıracağız." şeklinde konuştu.

Canalp, Meriç Nehri kenarında yapılması planlanan "3 Nehir, 1 Şehir" projesinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Nehrin kum ve alüvyonlarla beslenmiş yumuşak tabana sahip olduğunu dile getiren Canalp, "Yaklaşık 5 katlı bir bina kadar birikmiş alüvyon var. Kuracağımız baraj için şu anda o 5 katlı binanın en sağlam tabakasına kadar iniyoruz ve sağlam zemini buluyoruz. Sağlam zeminden yukarıya doğru inşa ederek çalışma devam ediyor. Edirne'deki en büyük üçüncü şantiye alanı diyebilirim. Sadece gündüz değil gece sabahlara kadar ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA
#Pazarkule Sınır Kapısı #peron #edirne
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