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Sınır kapılarındaki problemler çözülüyor

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ile görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tır yoğunluğunun yaşandığı Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapısında geçiş kapasitesinin artırılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Gündem 17.02.2022, 20:42
Sınır kapılarındaki problemler çözülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapısında aşırı derecede yoğunluk var. Bununla ilgili kapasitenin artırılması ve şartların iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bulgaristan'daki temaslarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Bulgaristan'a gerçekleştirdikleri günübirlik ziyarette Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ile çok önemli toplantılar yaptıklarını belirtti.

Öncelikli konuların başında Bulgaristan'a geçişte olan kara yolundaki yaşanan sıkıntıları görüştüklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapısında aşırı derecede yoğunluk var. Bununla ilgili kapasitenin artırılması ve şartların iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bulgaristan'ın yeni Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı konulara çok vakıf ve iyi bir iletişime girdik. Kısa vadede kapılardaki geçiş kapasitelerinde yüzde 30'a varan artışın yapılacağını bizlere kendileri söyledi. Kalıcı olarak da ilave geçiş kapıları yapacakları konusunda da önemli çalışmaları var. İnşallah 6 ay içerisinde kalıcı yapıların da yapılacağını ve önemli gelişmeler olacağı konusunda da kendileriyle hemfikir olduk. Buradaki taşımacılarımızın yaşadığı sorunları minimuma indirmek için el birliğiyle çalışacağız."

Karaismailoğlu, kapasite, üretim, tüketim ve ihracat arttıkça lojistik hareketin artarak devam ettiğini, kara yollarındaki kapasiteyi artırırken alternatif güzergahların da faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle deniz ve demir yolunun aktif olarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu konuda Bulgar mevkidaşıyla da hemfikir olduklarını anlattı.

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattında da önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki iki yıl içinde Çerkezköy-Kapıkule hattını faaliyete alacağız. Çerkezköy-İstanbul arasında da ihale ve yapım çalışmaları devam ediyor. Bu lojistiğin gelişmesi bakımından çok önemli bir koridor, Ayrıca burası Çin'den Londra'ya demir ipek yolunun da kalbinde olan bir yer. Burası önümüzdeki yıllarda çok önemli bir fonksiyon üstlenecek çünkü kuzey koridordaki 710 milyar dolarlık ticaret hacminin bizim yüzde 30'unu orta koridora alma hedefimiz var. Burada biz üzerimize düşen planlamaları yaptık."

Çanakkale Köprüsü

Bakan Karaismailoğlu, Karasu-Varna, İstanbul-Varna Ro-Ro taşımalarının da önemini bizzat Bulgaristan tarafıyla istişare ettiklerini, Varna Ro-Ro hattının hızlıca açılması gerektiğini dile getirdi.

Bulgar mevkidaşına Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta açılacağını söylediğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Köprüsü güzergahı da bu lojistik koridorların önemli bir güzergahı olacak açıldıktan sonra çünkü Türkiye'nin batısı, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin Avrupa'ya açılan koridoru olacak Çanakkale Köprüsü, o da bu lojistik hareketler konusunda çok önemli bir fonksiyon üstlenecek. Biz bu cumartesi ve haftaya açılış gününde Çanakkale'de olacağız. Dünyanın lojistik hareketlerine yön verecek dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi 1915 Çanakkale Köprüsü. O da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize kazandırdığımız çok önemli ulaştırma projelerinden bir tanesi. Bütün dünyanın gıpta ile takip ettiği en önemli projelerden bir tanesi. İnşallah onu da önümüzdeki hafta bütün dünyanın hizmetine sunacağız."

Bulgaristan'la Türkiye'nin ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu aktaran Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki istişarelerin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Ortak bir bildiri hazırladıklarını ve bildiride amaçları sıraladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bunların artık Bakanlar düzeyinde de takiplerini yapacağız. Yine komşu ülkelerimizde ve güzergahımızdaki bu lojistik koridorlardaki ülkelerle iyi ilişkilerimiz artarak devam edecek çünkü 225 milyar dolar ticaret hacmimizin 500 milyar dolara çıkması için bu lojistik koridorların iyileştirilmesi, kapasitelerinin artırılması çok önemli. O yüzden biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için canla başla bütün ekibimizle çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Hamzabeyli #Kapıkule #Adil Karaismailoğlu #Tır
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