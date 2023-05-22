Sinan Oğan kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'ın kararı belli oldu.

Oğan'ın daha önc eyaptığı açıklamasında, "istikrardan yana" olduklarını belirterek kimden yana oy kullanacaklarının da sinyalini vermişti.

Oğan yaptığı açıklamada ikinci turda Cumhur İttifakı'ndan yana olduklarını söyledi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olurken, Sinan Oğan da kritik bir konuma geldi.

ATA İttifakı ve Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu olurken, beklenen açıklama geldi.

Oğan, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını, kendilerine destek veren seçmenlerinin de ona oy vermelerini istediklerini" söyledi.

Oğan özetle şunları söyledi:

Millet İttifakı bizi ikna edememiştir.

Millet İttifakı parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır.

Ülkemize yönelik terör eylemlerine yönelik istikrarlı bir mücadelenin devam ettirilmesidir.

Terörün siyasi uzantılarının Türk siyasetinden temizlenmesi gerekmektedir.

OĞAN, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Sinan Oğan, önceki gün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Oğan görüşmenin ardından, "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

Ayrıca ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Bir önceki gün yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten Vecdet Öz, ATA İttifakı'nın sona erdiğini belirtti.

Öz şu şekilde konuştu: "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız."