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Sinan Oğan'ın seçim otobüsüne saldırı

Sinan Oğan'ın seçim otobüsüne Silvan ilçesinde HDP'li gruplar tarafından saldırı düzenlendi. Oğan, saldırıya ilişkin açıklamasında ise Kılıçdaroğlu ve destekçilerine çağrıda bulundu.

Gündem 08.05.2023, 08:46
Sinan Oğan'ın seçim otobüsüne saldırı

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala adaylar ve siyasi partiler propaganda çalışmalarına hız verdi.

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim otobüsünün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde HDP'liler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Oğan, kendisinin araçta yer almadığını fakat asıl hedefin kendisinin olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Bugün Van’da seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman’a geçmek için yola çıkan seçim otobüsümüz Silvan’da HDP’liler tarafından saldırıya uğradı. Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara’ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti. Otobüsü Jandarma bölgesine çektik. Konvoy’da benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na 'Hadi buyurun HDP'yi kınayın tepkinizi gösterin' çağrısı

"Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım" diyerek sosyal medya hesabından detayları açıklayan Oğan, "Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum’daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca “çekil baskısı yaratmak istiyorlar” Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!" ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki olaylar

Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'dan yayınladığı videoda, 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' açıklamasında bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir." diye konuştu.

Yaşananlar sonrasında kendisine tahsis edilen alandan farklı bir noktada miting düzenlemeye çalışan İmamoğlu'na, bir grup tepki gösterdi.

Terör örgütleriyle iş birliği yapmakla suçlanan ve tepkilerin hedefi haline gelen İmamoğlu, yaşanan arbedenin ardından konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Oğan söz konusu olay sonrasında trol hesapların hedefi haline geldiğini duyurdu.

#Sinan Oğan
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