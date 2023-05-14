Sinan Oğan'dan açıklama

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalacak gibi göründüğünü, bu durumda kimi destekleyeceklerine dair soru işaretlerine ise şimdilik cevap vermeyeceklerini söyledi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin ikinci tura kalacağından eminiz. Bunu en başından beri söylüyorduk zaten" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı öngördüğümüz bir şeydi” dedi.

Seçimlerin ikinci tura kalmış göründüğünü kaydeden Oğan, "Sandıkların daha yüzde 50’sinin sisteme girdiğini söyledi YSK Başkanı. Türk milliyetçileri ikinci turun belirleyeni olacak. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekliyoruz demeyeceğiz" dedi.

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