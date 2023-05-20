Sinan Oğan anketi geldi, oyları kime gidiyor?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17'lik oy oranın ikinci turda hangi adaya gideceği seçimden sonra en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, merakları giderecek anketin sonuçlarını açıkladı.

İşte merak edilen o sorunun yanıtı.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandığa giderek iradesini kullanıp tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 kuralı nedeniyle seçilemedi ve seçimin 28 Mayıs'ta ikinci turunun yapılmasına karar verildi.

OYLARI EŞİT DAĞILDI

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Sinan Oğan seçmenlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verecekleri konusunda yapılan araştırma sonuçlarını ilk kez paylaştı.

Türkiye Genelini temsilen 3000 katılımcıyla 81 ilde CATİ metoduyla yaptığımız araştırmaya göre 2. Turu yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sinan Oğan’a oy verenlerin...

% 25’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminde,

% 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğiliminde.

% 27,9’u kararsız ve

18,6’sı oy vermeme eğilimde

ve % 3,6’sı ise cevap vermedi.