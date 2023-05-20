Sinan Oğan anketi geldi, oyları kime gidiyor?
Sinan Oğan'a verilen oyların ikinci turda kime gideceğine dair ilk seçim anketinin sonucu geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17'lik oy oranın ikinci turda hangi adaya gideceği seçimden sonra en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, merakları giderecek anketin sonuçlarını açıkladı.
İşte merak edilen o sorunun yanıtı.
Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sandığa giderek iradesini kullanıp tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.
Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık ara önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 kuralı nedeniyle seçilemedi ve seçimin 28 Mayıs'ta ikinci turunun yapılmasına karar verildi.
OYLARI EŞİT DAĞILDI
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Sinan Oğan seçmenlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy verecekleri konusunda yapılan araştırma sonuçlarını ilk kez paylaştı.
Türkiye Genelini temsilen 3000 katılımcıyla 81 ilde CATİ metoduyla yaptığımız araştırmaya göre 2. Turu yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sinan Oğan’a oy verenlerin...
% 25’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verme eğiliminde,
% 25’i Kılıçdaroğlu’na oy verme eğiliminde.
% 27,9’u kararsız ve
18,6’sı oy vermeme eğilimde
ve % 3,6’sı ise cevap vermedi.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|35
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Cadiz
|35
|38
|15. Valencia
|34
|37
|16. Almeria
|34
|36
|17. Real Valladolid
|35
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19