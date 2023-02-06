Sinan Ateş'in katil zanlısı sınırda yakalandı
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Edirne'de yakalandı.
Gündem 06.02.2023, 21:51
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in firari katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmak isterken, hudut birliklerince yakalandı.
Eray Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince askeri birlikten teslim alındı.
Zanlının Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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