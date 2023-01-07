Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha savcıya ifade verecek
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Gündem 07.01.2023, 17:55
Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Ç'nin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.
Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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