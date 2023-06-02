Sinan Ateş cinayeti İyi Parti'ye mi uzanıyor?
Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye saldıran İyi Parti hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Partiden istifa eden isim, Ateş cinayetiyle ilgili ilginç imalarda bulundu.
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Dr.Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çekici bir paylaşım yaptı.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Dr.Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sinan Ateş cinayeti hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
"Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle alakalı gerçekler ortaya çıkınca İYİ Parti'den neden ayrıldığımı Ülkücü kardeşlerim daha iyi anlayacak. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden teröristin sponsoru İYİ Parti'den vekil yapıldı bunu unutmayın! Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle alakalı dosyasından çıkacak isimlerede iyi bakın, o zaman anlayacaksınız.." diyen Özvarinli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dosyadan çıkacak isimleri işaret etti.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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|62
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|60
|8. Manisa FK
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|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
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|52
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|39
|14. Tuzlaspor
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|16. Altınordu
|36
|35
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|23
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|1. M.City
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|38
|36
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|37
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|37
|76
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|6. Real Betis
|37
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|7. Osasuna
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|10. Rayo Vallecano
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