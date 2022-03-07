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'Simgelerin köprüsü' gelecek hafta hizmete açılacak

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Gündem 07.03.2022, 07:03 07.03.2022, 08:26
'Simgelerin köprüsü' gelecek hafta hizmete açılacak

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, ulaşımdaki rahatlamanın yanı sıra bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa kesiminde yer alan Gelibolu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan köprü ile otoyol projesinin açılışı için gün sayıyor.

Asya kulesinin bulunduğu Lapseki, inşa çalışmalarının sürdüğü 5 yıl boyunca cazibe merkezi haline gelirken, ekonomik olarak da gelişme kaydetti. İlçe sakinleri, "boğazın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprü ve otoyolun açılışıyla bu ivmenin katlanarak artmasını bekliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.

Ulaşımdaki entegrasyon, kaliteyi artıracak

Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Simgelerin köprüsü

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe ulaşıyor. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilen yürüme yolları, bakım ve onarım amacıyla kullanılacak.

#1915 Çanakkale Köprüsü
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