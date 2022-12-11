banner38

"Şimdi Batı'ya etrafımızdaki coğrafyadan elini çektirme zamanı"

Erzurum'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi çalımlı yürümek zamanı. Şimdi etrafımızdaki coğrafyaya şu özgüvenimizi tattırmak zamanı. Batı'nın etrafımızdaki coğrafyadan elini çektirme zamanı. Kardeşlerimizle beraber yarına güçlü bir şekilde, bütün Müslümanlarla, etrafımızdaki coğrafyayla, bütün Türk devletleriyle hep birlikte geleceğe uzanma zamanı." dedi.

Gündem 11.12.2022, 19:14
"Şimdi Batı'ya etrafımızdaki coğrafyadan elini çektirme zamanı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da bir otelin açılışında yaptığı konuşmada, bugün Iğdır'da Şehit Er Erhan Çiyapul Camii ve Kur'an Kursu'nun açılışına katıldığını hatırlattı.

Şehit annesi Güzel Çiyapul'dan bahseden Soylu, şöyle konuştu:

"2019'da evladı Hakkari'de şehit oldu. O tarihten bugüne kadar devletimizin şehitlere verdiği hiçbir tazminatı almadı, evlatlarını işe koymadı. 'Ben, benim şerefimle öteki dünyaya gitmek istiyorum' dedi. Elindeki birikmişiyle 'ben evladımın adına bir cami yaptırmak, altına da 40-50 öğrencilik bir Kur'an kursu yaptırmak istiyorum' dedi. El birliğiyle çok güzel cami yaptılar. O annenin güzel sözleriyle caminin açılışını gerçekleştirdik. Sonra bir çorba için bizi evine davet etti. Dedim ki 'cami yaptın, istersen bu evi de elden geçirelim', dedi ki 'yaşayacağımız ne kadardır ki.' Kızı var o da 25-30'lu yaşlarda, 'anneni ikna et' dedim. Dedi ki 'yaşayacağımız ne kadardır ki.' Allah nasip etti, bir cami ile Kur’an kursunun yapımına vesile olduk. Biz bundan memnunuz. Allah hepimize doygunluk versin. Allah herkese böyle bir anlayış nasip etsin."

 "Türkiye yürüyüşüne güçlü bir şekilde devam ediyor"

Bakan Soylu, Türkiye'nin büyüyüp yükseldikçe yarınlarına daha güçlü baktığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kendilerinin hem de anne babalarının çocukluk ve gençlik yıllarında hayal edemedikleriyle Türkiye'yi buluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin 21. yüzyılın altyapısındaki eksiklikleri tamamladığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Bir yüzyılın altındaki eksiklikleri tamamladı. Türkiye yürüyüşüne güçlü bir şekilde devam ediyor. İlk kez bu fırsatı yakaladık. Tam 300 yıldır ilk kez Karlofça'dan itibaren bu fırsatı yakaladık. Batı ile aramızdaki makası küçültüyoruz. Altyapımızla, üst yapımızla, otellerimizle, turizm ve tatil beldelerimizle, üretim, istihdam ve ihracatımızla.. İhracatımız 250 milyar doları aştı. Bunlar hafifsenecek rakamlar değildir. 40 milyarlar dolarlardan 250 milyar dolara... Dünyanın büyük krizler içerisinde bulunduğu ekonomik dilimler içerisinde. İstihdamımız 31 milyonu aştı. Türkiye için bu rakamlar kolay ulaşılabilecek rakamlar değil. Erzurum’da turizm otellerinin yatak kapasitesi 12 bini aştı. Bunlar büyük ve önemli işler."

Yatırımın olabilmesi için huzurun önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Yatırımın olabilmesi için öngörülebilirlik olabilmelidir, istikrar olabilmeli, yarının, geleceğin iyi bir şekilde görebilmek önemlidir. Bir ülkenin altyapısının olması lazım. Hastanelerinin, yollarının, havalimanlarının ve altyapılarının, üniversitenin olması lazım." dedi.

"Bu büyük devrimin sahibi aziz millettir"

Türkiye'nin büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Buna değişim ve gelişme demek büyük haksızlık olur. Bu büyük devrimdir. Bu büyük devrimin sahibi aziz millettir, yöneticisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu büyük devrimin bugünkü yüklenicileri de Cumhur İttifakı'dır. Bu millet büyük bir millettir. Umudunuzu ne olursunuz yüksek tutun. Eğer umut ve cesaret olmasaydı bu otel yapılmazdı. Ne olursunuz şu Palandöken Dağı’nın cesameti kadar cesametli olmalıyız. Hiçbir zaman cesametimizden şu gücümüzden ve kuvvetimizden geri durmamalıyız. Bize çok sıkıntı çektirdiler. Fırsat buldukça dinimize saldırıyorlar. Fırsat buldukça birlik ve beraberliğimize saldırıyorlar. Fırsat buldukça medeniyetimize, geleceğimize, göreneğimize ve ananemize saldırıyorlar."

Bakan Soylu, "Şimdi çalımlı yürümek zamanı. Şimdi etrafımızdaki coğrafyaya şu özgüvenimizi tattırmak zamanı. Batı'nın etrafımızdaki coğrafyadan elini çektirme zamanı. Kardeşlerimizle beraber yarına güçlü bir şekilde, bütün Müslümanlarla, etrafımızdaki coğrafyayla, bütün Türk devletleriyle hep birlikte geleceğe uzanma zamanı. Bu bizim omuzlarımızdadır. Tayyip Erdoğan gibi fırsatı bir daha yakalayamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#içişleri bakanı #süleyman soylu #Erzurum
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Bodrumspor 16 28
6. Boluspor 16 26
7. Pendikspor 15 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23