Silivri'de dehşet! Eşini öldürüp intihar etti
Silivri'de bir kişi, yürüme engelli eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.
Gündem 31.10.2021, 16:11 31.10.2021, 16:16
Alınan bilgiye göre, Balaban Mahallesi Eslem Sokak'ta yaşayan Sinan Topçu (69), komşusuyla pazardan dönen eşi Servet Topçu'yu evde karşıladı.
Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle eşini tüfekle başından vuran Sinan Topçu, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmayla eve giren sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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