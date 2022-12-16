Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde sürpriz isim
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden izledi.
Gündem 16.12.2022, 21:38
Türkiye'nin enerji merkezi olması yolunda bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yer altı gaz depolama tesisi olan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi açıldı. Tesis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi.
TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN İSİM
Törene katılanlar arasında sürpriz bir isim dikkat çekti. Mehmet Şimşek, töreni Erdoğan ile takip etti. AK Parti hükümetlerinde, Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmış olan Mehmet Şimşek de törendeydi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden töreni takip etti.
Kaynak: Haber7
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