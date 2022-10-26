Silivri'de komiser yardımcısını şehit eden zanlılar tutuklandı
İstanbul Silivri'de, düzenlenen bir operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıp, bir komiser yardımcısını şehit eden 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim'de bir cinayet soruşturması kapsamında Silivri'de bir adrese giren polislere silahla karşılık veren ve komiser yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden Nihat T. Turan T. ve Can E.'yi olayın hemen ardından yakalayarak gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Olay
Avcılar'da 2 Eylül günü yaşanan Recep Esvet cinayetinin soruşturmasını yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi 3 kişiyi gözaltına almak için 23 Ekim günü Silivri'deki bir adrese gitmişti.
Adrese gelen polislere, şüpheliler tarafından ateş açılmış, olayda komiser yardımcısı Alim Nar yaralanmıştı. Nar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Olayın ardından 3 zanlı gözaltına alınmıştı.
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