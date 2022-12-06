"Silindir Operasyonu"nda çok sayıda silah ele geçirildi
Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Gündem 06.12.2022, 20:23
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca 50 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 502 kişiden 403'ü gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 273 tabanca, 46 tüfek, 32 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu silah, 6 bin 203 fişek, 2 bıçak, çok sayıda silah parçası, sentetik hap, sentetik ecza, metamfetamin, 73 bin lira, 4 bin 960 avro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Ayrıca, firari durumda olan 99 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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