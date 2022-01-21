Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömür hemşire toprağa verildi

İstanbul Kartal'da 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde Rahmi Uygun isimli katil zanlısının silahlı saldırısına uğrayan görevli hemşire Ömür Erez hayatını kaybetmişti. Erez, bugün ikindi namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı ve aile mezarlığının bulunduğu Kocaeli Dilovası ilçesinde defnedilecek.

EREZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hastanedeki işlemlerinin sona ermesiyle birlikte Erez'in cenazesi önce evinin önüne götürülerek helallik istendi. Kartal'da bulunan Kavaklı Hacı Ahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Erez'in ailesi, yakınları, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile vatandaşlar katıldı.

Camide, Erez'in annesi Gülsüm, kızı Buğlem ve kardeşi Menderes Erez ile yakınları tabutun başında dua etti. Erez'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası'ndaki aile mezarlığına gönderildi.