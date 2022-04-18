Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

O sırada evinin önünde çay içen iki çocuk annesi Fatma Küçük’e mermi isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.