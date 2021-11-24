Silah kazasında şehit olan binbaşı ebediyete uğurlandı

Şehit Binbaşı Yıldırım için Elmadağ Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yıldırım'ın ailesi ve akrabalarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milli Savunma Bakanlığı mensupları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım'ın cenaze namazının kılınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu tören eşliğinde mezarlığa taşındı.

Törene, şehidin iki çocuğu, eşi, annesi ve kardeşi de eşlik etti.

Şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesi Elmadağ Şehitliği'nde defnedildi.