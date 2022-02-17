Sıla Şentürk'ün katil zanlısı tutuklandı

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne sevk edildi. Gökçek, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sıla'yı kaçıran Hüseyin Can Gökçek'in Şentürk ailesinin şikayeti üzerine tutuklandığını açıkladı.

Açıklamaya göre; zanlı Sıla'nın şikayetten vazgeçmesi ve mahkemeye engelli raporunu vermesi üzerine tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Sıla ilerleyen süreçte yeniden zanlı hakkında şikayette bulundu.