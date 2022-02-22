Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı 'akıl sağlığı raporu' için hastaneye getirildi
16 Şubat'ta Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı "akıl sağlığı raporu" için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.
Gündem 22.02.2022, 14:31 22.02.2022, 14:34
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli, "akıl sağlığı raporu" için Samsun'a getirildi.
Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.
Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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