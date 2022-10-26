Şike kumpasında yer alan hakim ve savcılar yargılanıyor

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanıklardan Mehmet Erdoğan katıldı. Başka suçtan tutuklu bazı sanıklarla ise bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada, davanın müştekilerinden eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulübün eski yöneticisi İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun avukatı Şekip Mosturoğlu ve kulübün avukatı Naim Karakaya hazır bulundu.

Daire Başkanı Ali İhsan Öztekin tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından, sanıkların kimlik tespiti yapıldı, savunmalara geçildi.

Sanık eski hakim Ömer Diken, kamuoyunda "futbolda şike" davası olarak bilinen dava kapsamında iletişimin tespiti ve sanıklardan biri hakkındaki tutukluluğunun devamı yönünde karar vermesi sebebiyle yargılandığını söyledi.

Kararlarını, mevcut delil durumuna göre hareket ederek verdiğini, yargısal takdir hakkını kullandığını savunan Diken, hakkında dava açılmasının hukuka uygun olmadığını iddia etti. Diken, örgüt üyesi olmadığını ve örgüt etkisiyle karar vermediğini de iddia etti.

Sanık eski savcı Hüseyin Kaplan da o dönem Aziz Yıldırım'ın avukatı hakkındaki dinleme ve izleme kararı vermesi nedeniyle hakkında dava açıldığını, bunun usul ve yasalara aykırı olduğunu iddia etti.

Savunmaların ardından diyecekleri sorulan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı Karakaya, atılı suçtan doğrudan zarar gördüklerini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Yıldırım ve Ekşioğlu'nun avukatı Mosturoğlu da davada müşteki sıfatıyla yer aldıklarını belirterek, sanıklar hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini bildirdi ve "katılan" sıfatıyla davaya kabul edilmelerini talep etti.

Ara kararlar

Savunma ve beyanların alınmasının ardından Daire Başkanı Öztekin, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, Yıldırım ve Ekşioğlu'nun katılma taleplerinin kabulüne, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün katılma talebinin ise sonraki aşamalarda değerlendirilmesine karar verildi.

Mahkeme, tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Hikmet Şen hakkında zorla getirme, adresinde tespit edilemeyen sanık Mustafa Boz hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkında devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin Hakimler ve Savcılar Kurulundan sorulmasına karar veren mahkeme, savunmasını hazırlamak için süre isteyen sanıkların taleplerini kabul etti. Davaya, 16 Mart 2023'te devam edilecek.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirmek için dönemin kulüp başkanı olan Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği, 3 Temmuz 2011'de de kamuoyunda "futbolda şike" olarak bilinen operasyon ile Yıldırım'ın tutukladığı anlatılmıştı.

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile diğer sanıkların, usulsüz dinleme kararları vererek, soruşturmayı genişletmeye çalıştıkları, uydurma gizli tanık beyanlarını soruşturma dosyası ile irtibatlandırarak kişilerin suçlu olduğu algısını yaratmaya çalıştıkları da iddianamede yer almıştı.

İddianamede sanıkların, "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.