Siirt'te uyuşturucu operasyonu
Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.P'nin üst aramasında bir miktar toz esrar, Alan Mahallesi'nde durdurulan Y.E'nin üst aramasında ise eroin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gündem 13.03.2022, 12:45
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan M.P'nin üst aramasında bir miktar toz esrar, Alan Mahallesi'nde durdurulan Y.E'nin üst aramasında ise eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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