"Sıfır atık projesi tüm insanlığa fayda sağlayan bir iyilik hareketidir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık Festivali", tiyatro-müzikal gösterisi ve "Kocaeli Şehir Tiyatroları Sıfır Atık Belgeseli" ile başladı.

Festivale mesaj gönderen Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin önemli aktörler olduğunu belirtti.

Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, çevre konularında gösterdiği hassasiyet ve yürüttüğü faaliyetlerin takdire şayan olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkileriyle dünyamız büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşen doğru adımları atarak, doğal kaynaklarımızı korumak ve çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bu büyük gayenin başarılmasında her birimize önemli ödevler düşüyor. Sıfır atık, bireysel yaşamlarımızdaki küçük değişimlerin birbirine eklenmesiyle her gün büyüyen ve tüm insanlığa fayda sağlayan bir iyilik hareketidir. Gündelik yaşamlarımızı doğa dostu seçimlerle düzenleyerek büyük bir küresel sorunun çözüm merkezi olmak hepimizin elinde. Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir çevre bilinci kazandırmasında öncü olacağına inanıyorum. Bu vesileyle 7'den 70'e herkesi sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve tüm katılımcılara kalbi şükranlarımı sunuyor, programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılacak

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da festivalin çevrenin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmesini temenni etti.

Kocaeli'nin, bilim, sanayi, teknoloji üssü olduğu kadar bilişim ve inovasyon merkezi olduğunu belirten Yavuz, çevreyle ilgili bir festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kentte dünyanın geleceğine dair çok büyük bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da her zaman kentin yanında olduğunu vurgulayarak, Bakan Kurum ile Kocaeli'nin geleceği için çocukların yarınları için çok güzel çalışmaları hayata geçirdiklerini anlattı.

İzmit Körfezi'nin, uç tarafında 11,5 milyon metreküplük çamur biriktiğini aktaran Büyükakın, bunun 8,5 milyon küplük bölümünün alınması gerekliliğinin uzmanlarca belirtildiğini dile getirdi.

Bu konuda TÜBİTAK ile yıllardır çalışma yaptıklarını dile getiren Büyükakın, şöyle devam etti:

"Kendilerine arz ettiğimizde, hızla bu projenin hayata geçirilmesi hususunda mutabık kaldık. Ardından saygıdeğer Bakanımız, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, projenin hayata geçirilmesini arz ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız, kentimize birçok defalar katkı sağladığı üzere bu sefer de yine yanımızda oldular ve gerekli olan bütçenin, 120 milyon dolarlık bir bütçenin üçte birini sağlama taahhüdünde bulundular ve bize liderlik ettiler. Projenin geri kalan üçte birlik kısmını Çevre Bakanlığımız üçte birlik kısmını da Büyükşehir Belediyemiz, aslında dörtte birlik kısmını Büyükşehir Belediyemiz sağlayacak. 28'inde sürecin başlaması için ihale gününü de aldık. Bildiğim kadarıyla önümüzde gerçekleşecek olan en büyük çevre projesi. Şehrim adına Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konularının ele alınacağı etkinlik, 16 Ekim'de sona erecek.