Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek
Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek.
Gündem 30.10.2022, 16:28
Yeni haftada da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu olacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar görülecek. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda hafta boyunca aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.
Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur beklentisi var.
3 büyükşehirde hava nasıl olacak?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava açık ve az bulutlu olacak.
Başkent Ankara'da termometreler 18 dereceyi görecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek.
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|15
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|10
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|14
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|13
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|12
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|12
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|10
|11
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|11
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|10
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|9
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|2
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|O
|P
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|12
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|12
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|12
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|13
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|13
|11
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|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
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|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
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|11
|18
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|18
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|17
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