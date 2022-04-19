SİBERAY uyardı: HGS dolandırıcılarına dikkat
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları "HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.
Gündem 19.04.2022, 07:53
Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın." uyarısında bulunuldu.
Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:
"Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin."
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