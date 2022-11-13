Siber saldırılarda artış yaşanıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında siber saldırılar hız kazandı.

Doğu Avrupa ve Balkanlarda pek çok ülke sanal ortamdaki saldırılara hedef oluyor.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Rus bilgisayar korsanlarının oluşturduğu Killnet adlı grup, Bulgaristan Devlet İstihbarat Teşkilatı'nın web sitesine saldırdı.

Saldırı Killnet'in Telegram kanalından duyuruldu. Kısa süreli kesintinin ardından Bulgaristan istihbaratının sitesi yeniden kullanıma açıldı.

Polonya, Romanya, Moldova, Estonya, K. Makedonya, Karadağ ve Kosova da hedef

Killnet grubu, geçen ay da Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yanısıra ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının web sitelerine siber saldırı gerçekleştirmişti.

Saldırılar Bulgaristan ile sınırlı kalmadı.

Polonya, Romanya, Moldova ve Estonya istihbarat teşkilatlarının web sitelerine siber saldırı düzenlendi.

Kuzey Makedonya, Karadağ ve Kosova'daki kamu kurumları da siber saldırıların hedefi oldu.

Siber saldırı konusu Tiran-Tahran ilişkilerini de gerdi.

Arnavutluk, resmi hükümet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7 Eylül’de İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.