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SGK'nın kreş desteği 18 bin annenin yüzünü güldürdü

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Avrupa Birliği Delegasyonu'nun 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan anneleri desteklediği projeden üç yılda 18 bin kadın faydalandı.

Gündem 27.03.2022, 12:59
SGK'nın kreş desteği 18 bin annenin yüzünü güldürdü

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da 1 Nisan 2019'da uygulanmaya başlanan "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi", çalışan annelere maddi destek sağlamaya devam ediyor.

Olumlu geri dönüşlerin etkisiyle süresi 24 aydan 29 aya uzatılan projeden bugüne kadar, bir işte sigortalı çalışan ve belirlenen yaş aralığındaki çocuğunu kreşe gönderen toplam 18 bine yakın kadın faydalandı.

Toplam 22 milyon 901 bin euro ödendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, projenin faydalanıcısı annelere, aylık 100 euro olmak üzere 211 bin 178 kez kreş desteği ve her eğitim yılı için 100 euro olmak üzere 17 bin 835 kez kırtasiye ödemesi yaptı.

Annelere üç yılda toplam 22 milyon 901 bin 300 euro ödendi.

Mevcut faydalanıcılar için 5 ay daha uzatıldı

Çocuğunun bakımı nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan kadınların kurumsal çocuk bakımı konusunda desteklenerek kayıtlı istihdama katılmaları, dönmeleri ya da istihdam piyasasında kalmalarını amaçlayan proje, halihazırdaki faydalanıcılar için 5 ay daha uzatıldı.

Uzatmayla birlikte projenin mevcut faydalanıcılarının hibe ödemesi alabilmesi için 0-60 aylık çocuklarını anaokuluna, gündüz bakımevine ya da kreşe düzenli göndermeye devam etmeleri, okul ödemelerini belirlenen banka üzerinden yapmaları ve diğer proje şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor.

#Sosyal Güvenlik Kurumu
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