Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşım yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı.
Gündem 07.11.2022, 16:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.
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