Sezai Karakoç ve Mehmet Görmez arasında ilginç 'hac' diyaloğu
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ile Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Sezai Karakoç arasındaki konuşma sosyal medyada dikkat çekti.
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ve Sezai Karakoç arasındaki konuşma sosyal medyada dikkat çekti. Karakoç’un o konuşma sırasında, “Bana hac henüz farz olmadı. Farz olduğu zaman giderim” ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Geçmiş yıllarda yaşanan bir sohbeti Twitter hesabından aktaran Karakoç, Mehmet Görmez’in ağzından o diyaloğu şöyle aktardı:
“Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı iken Sezai Karakoç'u ziyarete gittim. 'Üstadım, Diyanet olarak sizi hacca davet ediyoruz.' dedim. Sezai Bey, 'Bana hac henüz farz olmadı. Farz olduğu zaman giderim inşaAllah' dedi.
Ben tekraren, 'Efendim, Diyanet olarak sizi biz hacca götürmek istiyoruz' deyince 'Ben milletin parası ile hacca gitmem' diye cevap verdi.
Bunun üzerine ben kendisine tekraren, 'Üstadım! Bu ümmeti bir Arafat manifestosundan niçin mahrum ediyorsunuz' deyince Sezai Bey: 'Hoca! Arafat'a manifesto yazılmaya gidilmez, Vakfe'ye durmaya gidilir' dedi.”
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