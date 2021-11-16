Sezai Karakoç'un cenazesi yarın toprağa verilecek
Bugün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un cenazesi yarın Şehzadebaşı Camisinin haziresine defnedilecek.
Gündem 16.11.2021, 20:58
Vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, yarın toprağa verilecek.
88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Kaynak: AA
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