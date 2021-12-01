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Seyit Onbaşı'ya kabri başında anma

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı vefatının 82. yılında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Gündem 01.12.2021, 17:16
Seyit Onbaşı'ya kabri başında anma

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 82. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Daha sonra protokol mensupları, Seyit Onbaşı Müzesi'ni gezerek, kızının torunu Muhammet Yıkar'dan dedesi hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca mahalle meydanında Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu tarafından Seyit Onbaşı'nın top mermisini namlunun ağzına sürdüğü anı canlandıran kısa bir tiyatral gösteri sunuldu. Ardından Seyit Onbaşı anısına lokma ve pilav hayrı yapıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında, Çanakkale Savaşları'nın büyük başarıyla sonuçlanmasında önemli rolü bulunan büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Vali Şıldak, "Ülkemiz, bu vatan pek çok Seyit Onbaşılar çıkardı ama o edindiği üstün güçle, maneviyattan aldığı, o iklimden aldığı güçle o mermiyi topa sürdü ve en büyük fedakarlığı gerçekleştirdi. Bu köyde yaşadı. Seyit Onbaşı burada yatıyor. Biz de mezarının başında hep beraber dualarla yad ettik." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştiren, Türk'ün gücünü gösteren ve o zamanki savaş atmosferinde birlik ve beraberliğimizin en büyük sembolü olan, kazanmanın vesilesi olan o topu kaldırma gücünü gösteren Koca Seyit'i burada andık. Onu ve o gün Çanakkale Savaşları'nı Cumhuriyet'imize hediye eden kahramanlarımızı, Ulu Önder Atatürk'ümüzü, hepsini burada yad ettik. Kur'an tilaveti yaptık. Onlar merak etmesinler, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecektir."

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın her ne kadar Havran'da doğsa da yaptığı büyük fedakarlıkla hem dünyada hem de Türk milletinin kalbinde yerini aldığını vurguladı.

Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları sırasında o zor dönemde yaptığı büyük işle ordunun moral ve motivasyonunu yükselterek zaferin kazanılmasında önemli pay sahibi olduğunu belirten Kaşdemir, "Savaştan sonra da sessiz bir şekilde o büyük yapmış olduğu işleri çok fazla öne çıkarmadan, sakin, mütevazı bir hayat sürmüş, kahramanlığını bu şekilde devam ettirmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA
#çanakkale savaşı #Seyit Onbaşı #Anma
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