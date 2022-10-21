Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Mersin'de saman yüklü tırın dorsesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Gündem 21.10.2022, 07:02 21.10.2022, 07:49
İ.D. idaresindeki tırın saman yüklü dorsesinde, seyir halindeyken yangın çıktı.
Dorseden alevler yükseldiğini fark eden sürücü, aracını park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekip, yangına müdahale etti ancak tırın dorsesi ile samanlar yandı.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
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