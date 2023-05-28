Şeyh Mustafa Küfrevi vefat etti
Kars eşrafından Doktor Şeyh Mustafa Küfrevi hakkın rahmetine kavuştu.
Gündem 28.05.2023, 12:36
Kars'ın tanınan isimlerinden Pir Muhammed Küfrevi'nin torunu Doktor Şeyh Mustafa Küfrevi (Şeyh Mustafa) vefat etti.
Kağızman ilçesinde tanınan Şeyh Mustafa ( Hacı Baba) bugün cuma namazı esnasında Fransa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuştu.
Bitlis'te ve Kars'ta yüzlerce talebe ve hafız yetiştiren Şeyh Mustafa'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Şeyh Mustafa Küfrevi'nin vefatı nedeniyle çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.
Pir Muhammed Küfrevi Kimdir?
Nakşibendiliğin Halidiye koluna bağlı bir tarikat şeyhidir. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi Seyyid Taha Hakkâri'den hilafet almıştır. Siirt'in Şirvan eski adıyla Küfre kasabasında yaşadığı için kendisi ve artgelenleri Küfrevi veya Kufralı soyadıyla tanınmıştır.
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