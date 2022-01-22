Seydişehir-Antalya kara yolu trafiğe kapatıldı
İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Gündem 22.01.2022, 15:34
Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir Antalya kara yolunda, Marangoz kavşağından itibaren araç geçişi engelleniyor.
İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.
Ekipler yolu tekrar trafiğe açabilmek için aralıksız olarak tuzlama çalışması yapıyor.
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