Sevmek istediği pitbull, küçük çocuğu hastanelik etti
Zincirle bağlı pitbull melezi köpek, yanına yaklaşan çocuğu hastanelik etti. İzmir'de 6 yaşında bir çocuk, köpeğin saldırısı sonucu başından ve kolundan yaralandı.
Gündem 20.02.2022, 15:58
6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı komşusunun bahçesinde zincirle bağlı köpeğe yaklaştı. Ancak pitbull melezi olduğu öğrenilen köpek bir anda küçük çocuğa saldırdı.
Çığlıklar atan küçük çocuğun yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi koştu.
Ancak onlar yetişene kadar küçük çocuk başı, kulağı ve kolundan yaralandı.
Küçük Hüseyin, "Köpeği sevmeye çalıştım. Bir anda pitbull bana saldırdı. Birisi köpeği alıp kuyruğundan çekmiş. Kolumda yara var, kafamda dikiş var" dedi.
Küçük Hüseyin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına dikiş atıldı. Yırtık meydana gelen kol ve kulağının tedavisi yapıldı.
Küçük çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
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