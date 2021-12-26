Sesiyle gönülleri fetheden müezzin vefat etti

Bursa Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti. İzmit'te 20 yıl imamlık yapan Uyar, 2002'de 6 asırlık Yeşil Cami'ye müezzin olarak atandı.

BAHÇELİ MÜEZİİNE HEDİYE VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. Recep Uyar'ın cenazesi, yarın öğle vakti Büyükorhan ilçesinde toprağa verilecek.

ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir güzel adam rahmete kavuştu. Ezanın güzelliğini en güzel üslupla anlatan hoş bir sada bıraktı ardında. Bursa Yeşil Camii Müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

ERBAŞ'TAN RECEP UYAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye mesajı paylaştı. Erbaş, "Okuduğu ezanlar ile nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

Kaynak: Sabah