Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Gönül atandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) görev değişikliğine gidildi.

4 yıl sonra SPK Başkanlığına yardımcı getirildi

2018 yılının Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yerine başkan yardımcısı olan İbrahim Ömer Gönül atandı.



Başbakan vekilliğine Muttalip Ünal, üyeliğe de Yusuf Sünbül getirildi.

İbrahim Ömer Gönül kimdir

1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.

2004'te SPK'da göreve başladı

2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.